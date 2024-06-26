فلسطين اليوم

أعلن حزب الله، اليوم الاربعاء، عن استهداف مجاهديه مبنى يتحصن بداخله جنود من قوات الاحتلال الاسرائيلي في وسط المطلة شمال فلسطين المحتلة.

وأكد حزب الله، في بيان مقتضب، أنه استهدف المبنى في مستعمرة "إيفن 4" بصواريخ مناسبة، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة.

القناة 12 العبرية، أعلنت من جهتها، عن تضرر مبنى واندلاع النيران فيه في وسط "المطلة"، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات نحوه من جنوب لبنان.

واعترف الاعلام العبري، عن سقوط ثلاثة صواريخ في مناطق مفتوحة بالجليل المحتل.

في المقابل، قصفت مدفعية الاحتلال بقذائف أطرف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.



