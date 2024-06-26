واشنطن: لا نريد جبهة حرب بين "اسرائيل" ولبنان

فلسطين اليوم

أكد البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الاربعاء، أن الولايات المتحدة الامريكية لا تعتقد أن اندلاع حرب بين الكيان المحتل ولبنان يصب في مصلحة أي طرف منهما، مضيفًا أن واشنطن لا تريد أن ترى جبهة حرب جديدة بينهما.

وتايع البيت الأبيض، في بيان، أن الادارة الامريكية تعمل جاهدة من أجل تهدئة الوضع على الحدود الشمالية للكيان المحتل عبر السبل الدبلوماسية.

وأشار إلى أن مستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت يبحثان في واشنطن العمل من أجل الحؤول دون اندلاع جبهة حرب ثانية.

كما وأكد أن واشنطن ستقف إلى جانب إسرائيل وستعمل على تزويدها بما تحتاجه من أجل "الدفاع عن نفسها"، موضحًا أن المساعدة العسكرية الامريكية مستمرة في الوصول إلى "إسرائيل".

وبخصوص الحرب على غزة، قال البيت الأبيض: إن " الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة والعمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".