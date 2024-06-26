المقاومة تعلن قصف مستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء26/6/2024م، قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وبينت الكتائب في بلاغ عسكري، أن مجاهديها استهدفوا مغتصبة العين الثالثة في "غلاف غزة الجنوبي" برشقة صاروخية.

في حين، اعترف جيش الاحتلال "الاسرائيلي" بسقوط عدد من الصواريخ في غلاف غزة، زاعما اعتراض احدهم بعدما دوت صافرات الانذار في نيريم والعين الثالثة في الغلاف.

وتواصل المقاومة بكافة تشكيلاتها ضرب وقصف واستهداف جنود وآليات الاحتلال في كافة محاور التقدم والتوغل، ودك قوات العدو المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.