فلسطين اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء26/6/2024م، مقطعا مصوراً يظهر تدمير الاحتلال "الإسرائيلي" لعدد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد تفخيخها.

وظهر اليوم، أكدت مصادر صحفية فلسطينية أن جيش الاحتلال قام بنسف عدة منازل سكنية في أحياء الشابورة والسلطان والسعودي في مدينة رفح، فضلاً عن حرق الجنود عشرات المنازل غرب ووسط المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ264 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في سلسلة غارات على مناطق متفرقة.