الاحتلال يهدم 11 منزلاً جنوبي الخليل

فلسطين اليوم

هدمت آليات الاحتلال يوم الأربعاء 11 منزلاً في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومساقر يطا فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت تجمع أم الخير في مسافر يطا، وهدمت 11 منزلاً تأوي نحو 50 فرداً، قبل توجهها إلى تجمع الديرات شرقي بلدة يطا، لاستكمال عمليات الهدم.

وشمل الهدم أربعة منازل تعود إلى المواطن عيد الهذالين، وتبلغ مساحتها 300 متراً مربعاً، بالإضافة إلى سبعة منازل أخرى للمواطن ياسر الهذالين، تزيد مساحتها عن 400 متراً مربعاً، إلى جانب عدد من المنشآت من بينها غرفة لشبكة الكهرباء المغذية للتجمع، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن يكان المنطقة.

كما هدمت آليات الاحتلال خيمة الشهيد سليمان الهذالين، المحاذية لمستوطنة "الكرمل"، فضلاً عن تدمير خلايا شمسية وخزانات مياه، وتجريف أراضي واقتلاع أشجار وهدم أسوار استنادية.

وهدمت آليات الاحتلال خيمتين للمواطن إبراهيم فنشة، في خلة عميرة شرقي يطا.

وقال العمور أن تصاعد عمليات الهدم في مسافر يطا، يأتي تطبيقاً لمخططات حكومة الاحتلال المتطرفة، التي تهدف إلى التهام أكبر قدر من أراضي المواطنين في الضفة المحتلة.