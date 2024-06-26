الاحتلال يستولي على معدات ويخطر وقف العمل في مدرسة ومنزلين في طوباس

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء26/6/2024م، على مضخة وخلاطة باطون، وأخطرت بوقف العمل في مدرسة ومنزلين، في قرية العقبة شرق طوباس.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال اقتحم القرية واستولى على مضخة وخلاطة أثناء عملهما في القرية، وأخطر بوقف العمل في مدرسة في القرية، ومنزلين قيد الإنشاء.

يشار إلى أن قوات الاحتلال استولت قبل أسبوعين على مضخة باطون، وجرافة في القرية.