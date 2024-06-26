سفيرة قبرص: لا نسمح باستعمال اراضينا للاعتداء على دولة أخرى وخاصة لبنان

فلسطين اليوم

قالت سفرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو اليوم الأربعاء، ان قبرص لا تسمح باستعمال اراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى وبخاصة لبنان.

جاء ذلك خلال لقائها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي شكرها على توضيح موقف بلادها وعلى الاستمرار في العمل لتفعيل والمحافظة على افضل العلاقات بين البلدين خاصة وان الموسم السياحي الحالي يسير بشكل طبيعي بين لبنان وقبرص، و ان السفارة في لبنان تصدر مئات التأشيرات اسبوعياً.

كما اتفقا على العمل الدائم من اجعل تطوير العلاقات بين البلدين.