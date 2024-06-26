احتجاجات إسرائيلية وإغلاق شوارع للمطالبة بوقف الحرب وصفقة تبادل أسرى

فلسطين اليوم

انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، احتجاجات شهدت إغلاق شوارع في العديد من البلدات والمواقع الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وجاءت الاحتجاجات بناء على دعوة تحت عنوان "يوم الاحتجاج القطري لاستعادة المختطفين والمختطفات"، وسط تلويح المنظمين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ودعوتهم إلى إضراب تحذيري غدا، الخميس.

وبحسب منظمي الاحتجاجات اليوم، فإنه من المزمع أن تمتد المظاهرات اليوم إلى 50 موقع وبلدة في البلاد، بالإضافة إلى مظاهرة في نيويورك.

ويطالب المتظاهرون يوقف الحرب على غزة واستعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

ومن المقرر أن تنظم مساء اليوم، الأربعاء، مسيرة في تل أبيب بمشاركة عائلات أسرى وصولا إلى مدخل مقر وزارة الأمن في المدينة.

وفي تل أبيب، تظاهر العشرات عند دوار "ديزنغوف" قبل أن يقوموا بإغلاق الشارع الواقع في وسط المدينة لنحو نصف ساعة.

كما أغلق متظاهرون آخرون شارع 65 عند مفرق "كركور"، ما أدى إلى اختناقات مرورية، فيما نظمت مظاهرة في بئر السبع وأخرى في بلدة "ميتار" المجاورة لها.