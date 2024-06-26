"حزب الله" يعلن استهداف مبانٍ لجنود الاحتلال في مستعمرة المطلة
أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الأربعاء26/6/2024م، استهداف مبانٍ لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.
وقال الحزب في بيان صحفي :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ في بلدتي الخيام وكفرشوبا".
وأضاف:" استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.".
بدورها، أكدت القناة 12 العبرية، إطلاق 4 صواريخ مضادة للدروع من جنوبي لبنان تجاه المطلة.