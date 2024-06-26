"حزب الله" يعلن استهداف مبانٍ لجنود الاحتلال في مستعمرة المطلة

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الأربعاء26/6/2024م، استهداف مبانٍ لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" ‏في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.

وقال الحزب في بيان صحفي :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا".

وأضاف:" استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 26-6-2024 ‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.".

بدورها، أكدت القناة 12 العبرية، إطلاق 4 صواريخ مضادة للدروع من جنوبي لبنان تجاه المطلة.