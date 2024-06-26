استشهاد طفلة جراء سوء التغدية ونقص الدواء في شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية، عن إرتقاء طفلة في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بسبب سوء التغدية ونقص الادوية.

وقبل أيام قليلة أعلن المستشفى نفسه وفاة 4 أطفال جراء الجوع والجفاف الناتج عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، والذي تمثل في منع وصول الغذاء والدواء والحليب إلى شمال القطاع.

كما أشار إلى افتتاح قسم خاص لاستقبال حالات سوء التغذية والجفاف، مؤكداً وصول مئات الحالات التي تعاني من الجوع والعطش وسوء التغذية، مبيناً في الوقت ذاته وفاة أكثر من 40 طفلاً بسبب الجوع وسوء التغذية منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الأوضاع الإنسانية في شمال قطاع غزة كارثية، في ظل الجوع، الذي يحاصر أكثر من نصف مليون فلسطيني، ومواصلة الجيش الإسرائيلي منع المنظمات الدولية من إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية لسكان شمال القطاع.

وبدوره قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة بالأمس: إن "الوضع الإنساني وصل إلى مرحلة كارثية في القطاع، لا سيما في محافظتي غزة والشمال"، مضيفا "نحن أمام مأساة وكارثة حقيقية، فعندما يتم تجويع نحو 700 ألف مواطن في محافظتي غزة والشمال، فإن ذلك له تداعيات وانعكاسات خطيرة خاصة على حياة الأطفال".