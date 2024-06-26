الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: 4 شاحنات فقط دخلت قطاع غزة منذ بداية أيَّار الماضي

فلسطين اليوم

أكدت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر"كيت فوربس"، مساء اليوم الأربعاء26/6/2024م، أن 4 شاحنات فقط دخلت قطاع غزة منذ بداية أيَّار الماضي

كما أكدت "كيت فوربس" خلال لقاء متلفز، أن أمراض عدة انتشرت لدى سكان قطاع غزة، مشددة على أن الأطفال هم الضحايا الأوائل لانعدام الغذاء.

وأشارت إلى أن غزة أصبحت اليوم مكانا غير قابل للعيش.

ولا يزال جيش الاحتلال يسيطر عسكريا على معابر قطاع غزة وخاصة معبر رفح مع مصر والذى كان البوابة الوحيدة لدخول شاحنات المساعدات الى القطاع قبل اعلان جيش الاحتلال "الاسرائيلي" بدء عملية عسكرية برية ضد مدينة رفح منذ أيَّار الماضي، معلنا بذلك فرض حصاراً مشدداً على جنوب القطاع وشماله الذي يشهد مجدداً أكثر فتكا من قبلها، بحسب الاعلام الحكومي بغزة