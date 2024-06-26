إصابة 14 جنديا إسرائيليا بينهم 13 في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 14 جنديا بينهم 13 في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأمس الثلاثاء، أصيب 13 جنديًا إسرائيليًا، بينهم 7 في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق معطيات رسمية نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 3908 إصابة بينها إصابات خطيرة.

ووفقًا للمعطيات ذاتها، فقد ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة، والتي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 1984 جنديا.