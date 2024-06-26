الاستيلاء على سوق الخضار وموقف "الكراج" بالبلدة القديمة بالخليل

فلسطين اليوم

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ رسمي عن عزمها الاستيلاء على مجمع سوق الخضار المركزي القديم "الحسبة"، والذي يتضمن "سوق العُتق" الواقع في قلب البلدة القديمة، حيث شرعت بالإعلان عن نيتها إضافة طوابق جديدة على الأبنية القائمة في السوق، وبالتزامن مع هذه الخطوة التي تنتهك صلاحيات بلدية الخليل وكافة المعاهدات الدولية تواصل قوات الاحتلال في إعلان آخر نيتها البناء في مدرسة أسامة ومحيطها مقابل عين عسكر المعروفة بموقف "الكراج".

وأكدت البلدية رفضها واستنكارها لهذا الإعلان الذي يتضمن تهديداً للبلدية بتجريدها من صلاحياتها في مختلف المواقع التي استولت عليها قوات الاحتلال، في إطار سياستها الرامية لتوسيع الاستيطان على حساب أراضينا وممتلكاتنا الفلسطينية.

وشددت البلدية على مواصلة معركتها القانونية ومتابعة كافة الملفات والقضايا حتى تثبيت حقوقنا في هذه الممتلكات وعدم المساس بها، لافتةً إلى أنّها عازمة على تشكيل ضغط دولي على الاحتلال من خلال قناصل وسفارات الدول الراعية لاتفاقيات ومعاهدات السلام، مناشدةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات البلدية والمواطنين.