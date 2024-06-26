وزير خارجية الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلا عن القوات "الإسرائيلية"

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء26/6/2024م، أن مخاطر توسع الحرب في المنطقة حقيقية ومتزايدة.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي في أثينا مع نظيره اليوناني يورجوس يرابيتريتيس :" إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا ترغب في السلام"، محذرا من أن خطواتها تدفع الضفة الغربية في اتجاه "التفجر" مما ينذر "بكارثة أكبر".

وأضاف:" لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات بديلة عن الاحتلال في غزة"، مؤكداً أن خطر توسع الصراع إقليميا يتفاقم يوما بعد يوم في ضوء التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

وفي وقت سابق، هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بشن حرب شاملة على لبنان، قائلاً:" إن حكومته مستعدة "لتحرك قوي جدا" على الجبهة الشمالية".

في المقابل ، أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن الحزب "سيقاتل بلا ضوابط أو قواعد وبلا سقف"، في حال اندلاع حرب واسعة مع "إسرائيل".

وتشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية منذ التاسع من اكتوبر تصعيداً عسكريا دعما لقطاع غزة على اثر حرب الابادة التى يشنها الاحتلال "الاسرائيلي" على غزة منذ السابع من اكتوبر والتى خلفت حتى اللحظة 37718 شهيد و 86377 اصابة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.