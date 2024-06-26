أردوغان: "نتنياهو" مريض نفسي وخططه لتوسيع الحرب في المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبرى

فلسطين اليوم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء26/6/2024م، أن خطط رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" لتوسيع الحرب إلى المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبرى، واصفاً إياه بـ"المريض النفسي".

وقال أردوغان أمام نواب حزبه في البرلمان:" يبدو أن إسرائيل التي دمرت غزة، تضع لبنان نصب عينيها الآن ونرى أن القوى الغربية تربت على كتف إسرائيل في الكواليس لا بل تدعمها"، مؤكداً أن سكوت الدول الغربية عليه سيؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها

وأضاف:" لن نخضع للضغوط الدولية وسنصدح دوما بكلمة الحق مهما حصل ونقف إلى جانب لبنان كما نقف إلى جانب فلسطين"، داعيا دول المنطقة لدعمها في ظل التوترات مع "إسرائيل".

وفي وقت سابق، هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشن حرب شاملة على لبنان، قائلاً:" إن حكومته مستعدة "لتحرك قوي جدا" على الجبهة الشمالية".

في المقابل ، أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن الحزب "سيقاتل بلا ضوابط أو قواعد وبلا سقف"، في حال اندلاع حرب واسعة مع "إسرائيل".

وتشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية منذ التاسع من اكتوبر تصعيداً عسكريا دعما لقطاع غزة على اثر حرب الابادة التى يشنها الاحتلال الاسرائيلي على غزة منذ السابع من اكتوبر والتى خلفت حتى اللحظة 37718 شهيد و 86377 اصابة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.