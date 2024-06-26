الاحتلال يعلن إصابة 14 جندياً في غزة خلال الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأربعاء26/6/2024م، إصابة14جندياً في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد جيش الاحتلال في بيان له، أن 14 جندياً له أصيبوا بجراح خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 منهم في معارك قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ264 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في سلسلة غارات على مناطق متفرقة.

في المقابل، تواصل المقاومة بكافة تشكيلاتها ضرب وقصف واستهداف جنود وآليات الاحتلال في كافة محاور التقدم والتوغل، ودك قوات العدو المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.