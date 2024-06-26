بالفيديو 4شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا

فلسطين اليوم

أكدت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الأربعاء26/6/202م، استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال "الإسرائيلي" مجموعة من المواطنين في مخيم جبالي شمال قطاع غزة

وبحسب المصادر الصحفية، فإن جثامين 4 شهداء وصلت لمستشفى الاندونيسي جراء استهداف منطقة الجرن في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي تفاصيل الاستهداف، أوضحت أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الأهالي أثناء تجمعهم للحصول على إشارة الانترنت، عند مدخل حي الجرن في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ264 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في سلسلة غارات على مناطق متفرقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 60 مواطنا وإصابة 140 خلال الـ24ساعة الماضية جراء العدوان "الإسرائيلي".