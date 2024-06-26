أولمرت يتهم نتنياهو بـ"الخيانة" لإطالته أمد الحرب ويطالب بطرده من الحكومة

فلسطين اليوم

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ”الخيانة”، لإطالته أمد الحرب على قطاع غزة دون موعد محدد لنهايتها، مطالباً بطرده من الحكومة.

وتحت عنوان “أنا أتهم نتنياهو بالخيانة”، كتب أولمرت مقالاً بصحيفة “هآرتس” العبرية قال فيه: “إنني أتهم نتنياهو باتخاذ إجراءات متعمدة لإطالة أمد الحرب بين إسرائيل ومنظمات القتل الفلسطينية”.

وأضاف أن “الرغبة في إطالة أمد القتال دون تحديد موعد نهائي، هي السبب وراء عدم وضع أهداف محددة للقوات المقاتلة”.

كما اتهم نتنياهو “بقصد توسيع الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع “حزب الله” في الشمال، بدلاً من التوصل، إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، من شأنه أن يضع حداً للصراع العنيف الحالي”.

وبشأن الضفة الغربية، اتهم أولمرت رئيس وزراء إسرائيل “باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين”

وأشار أولمرت إلى أن نتنياهو “تخلى عمداً عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس”.

وتابع أولمرت هجومه على نتنياهو في المقال، قائلا: أنه يعرّض “حياة الجنود للخطر وخسائر في الأرواح بشكل شبه يومي، وذلك بسبب رفضه تحديد أهداف القتال ووضع جداول زمنية لتحقيقها، أو مناقشة كيفية حكم قطاع غزة والضفة الغربية عندما تنتهي المعارك”.

كما اتهم أولمرت نتنياهو “بمحاولة متعمدة لتدمير التحالف السياسي والأمني والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وطالب بمثول نتنياهو أمام المحاكمة، “وكل يوم إضافي يستمر فيه هذا الرجل الملعون في تحمّل المسؤولية الاسمية عن إدارة الدولة هو يوم يشكل خطراً ملموساً على مستقبلها ووجودها”.

وأكد أولمرت في مقاله أن “نتنياهو يريد حرباً لا تنتهي أبداً، مع إضعاف علاقات إسرائيل مع جيرانها ومع الولايات المتحدة، ويريد تدمير إسرائيل، لا أقل من ذلك، لقد حان الوقت لطرده”.