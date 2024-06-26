"الإعلام الحكومي" يُحذر من التعامل مع الدعوات للعودة لشمال القطاع

فلسطين اليوم

دعا المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء 26-6-2024، أبناء الشعب الفلسطيني لضرورة الحذر الشديد من الاتصالات المُريبة وغير الموثوقة من قبل الاحتلال والتي تدعو السكان للعودة لشمال القطاع.

ونصح "الإعلام الحكومي" المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة، حيث تكررت قبل ذلك جرائم ارتكبها الاحتلال بحق العديد من أبناء شعبنا حاولوا في مرات مُشابهة العودة إلى محافظتي غزة والشمال؛ حيث أطلق جيش الاحتلال النار عليهم وأوقع بين صفوفهم العديد من الشهداء والجرحى.

وكان قد تداول بعض النُّشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضوع يتعلق باتصالات قالوا: إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أجراها مع بعض العائلات عبر أسطوانات يزعُم فيها السماح لهم بالعودة إلى منازلهم بمحافظتي غزة والشمال عبر الحاجز العسكري الذي يقيمه جيش الاحتلال على شارع الرشيد/البحر في ساعات المساء".

جدير ذكره أنه مع دخول الحرب يومها الـ264 لا زالت قوات الاحتلال تمنع سكان شمال قطاع غزة من العودة إليه بعد تهجيرهم إلى جنوب القطاع في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة بالتزامن مع حر الصيف الذي ينهش أجساد الأطفال.