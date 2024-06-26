طائرات الاحتلال تقصف بلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، صباح اليوم الأربعاء 26-6-2024، غارات على عدة بلدات جنوب لبنان.

وذكرت مصادر محلية، أنه شنت الطائرات الحربية والمسيرات "الإسرائيلية" غارات عنيفة على بلدتي عيتا الشعب والخيام، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الضهيرة، وكفر شوبا، ووادي حامول.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القصف جاء تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء جنوب لبنان.