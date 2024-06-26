"المحكمة الجنائية الدولية" تقترب من إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وجالانت

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، أن التقديرات "الإسرائيلية" بأن المحكمة الجنائية الدولية تقترب من إصدار مذكرتي اعتقال بحق كلاً من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حرب يوآف جالنت.

وقالت القناة الـ12 العبرية: "إن التقديرات التي تمّ التوصّل إليها خلال مناقشات جرت مؤخرا في مكتب "رئيس الحكومة"، ووزارة الخارجية، ووزارة القضاء، هو أنه يُتوقّع أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشكل إيجابيّ، لطلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت".

وأضافت القناة العبرية: "إن أوامر الاعتقال، ستصدر ضدّ نتنياهو وغالانت، "بالفعل في الأسابيع المقبلة، ويعتقد البعض أنه حتى في غضون الأسبوعين المقبلين".

ووفقاً للقناة، فإنه تتم خلال هذه الأيام في "إسرائيل"، صياغة ما وصفته بـ"الرسالة الدفاعية"، بشأن هذا القرار.

وأشارت إلى أن نتنياهو وغالانت، يجب أن يتّخذا قرارا بشأن ذلك، "لأن هذا إجراء جنائيّ ضدّهما شخصيًّا". بحسب القناة.

ولفتت القناة العبرية إلى أن "عُمق القلق في "إسرائيل" بشأن إصدار مذكرات الاعتقال كبير جدًا، لدرجة أنه يتم في هذه الأيام إجراء فحص حول الآثار المترتبة على مثل هذا القرار من قبل المحكمة، قبل رحلة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة، بعد شهر".