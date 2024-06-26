الاحتلال يعتقل 20 مواطنا خلال اقتحامه الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، من بينهم أسرى محررون، أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي بيت لحم، وقلقيلية، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب منازل المواطنين وتدميرها.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من (9400)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.