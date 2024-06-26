فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء 26-6-2024، عن أن ما تعرف بـ"إدارة سجون الاحتلال" قلصت كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين منذ الـ7 من أكتوبر.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر أمنية قولها: "إن إدارة السجون "الإسرائيلية" قلصت بشكل كبير كميات الطعام المخصص للأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر".

جدير ذكره أنه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي شنت قوات الاحتلال و"إدارة السجون" حملة شرسة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، وشملت العديد من العقوبات والتقليصات بحقهم، وهي ليست جديدة فهي ممتدة منذ العقوبات التي فرضها وزير ما يسمى "الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير العام الماضي,