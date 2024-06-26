سلطات الاحتلال تهدم 3 منازل في أريحا وكفر قرع

فلسطين اليوم

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل في مدينتي أريخا وكفر قرع.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات مدينة أريحا من مدخلها الشرقي، وهدمت منزلين مساحة كل منهما 130 مترا في منطقة "المطار" شرق أريحا، يعودان للمواطنين فراس أبو الزيت، وكمال محمود بركة، بذريعة البناء من دون ترخيص.

يذكر، أن سلطات الاحتلال هدمت 5 منازل أخرى الأحد الماضي في محافظة أريحا والأغوار.

كما هدمت جرافات وآليات الاحتلال، صباح اليوم، منزلا قيد الإنشاء في مدينة كفر قرع في الأراضي المحتلة عام 48 بذريعة البناء من دون ترخيص.

ومنعت سلطات الاحتلال الأهالي وأصحاب المنزل من الاقتراب من المنزل، خلال عملية الهدم.

وهذا الهدم هو الثاني في كفر قرع، في الآونة الأخيرة، حيث هدمت سلطات الاحتلال في 16 نيسان/ أبريل الماضي، منزلين في المدينة .