مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء 26-6-2024، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوساً تلمودية.

وبدورها، فرضت شرطة الاحتلال قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية.