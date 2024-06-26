مستوطنو شمال الكيان: نعيش كابوساً متواصلاً لا استيقاظ منه..!

فلسطين اليوم

نقلت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء 26-6-2023، عن مستوطنة "إسرائيلية" من سكان شمال فلسطين المحتلة، أن مستوطني شمال الكيان يعيشون كابوساً لا ينتهي.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلاً عن مستوطِنة من بلدة "شلومي" عند الحدود مع لبنان: "لم نكن نتصور أننا سنصل إلى الواقع المروع المتمثل في احتراق المنازل وتدميرها جراء القصف الصاروخي".

وأضافت المستوطنة: "من كان يظن أننا سنضطر حتى إلى مغادرة وطننا ونصبح لاجئين في بلدنا؟ نعيش في كابوس متواصل ولا نشعر أن أحدًا يحاول الاستيقاظ منه قريبًا".

من جانبها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن العديد من شركات الطيران الأجنبية لم تعد بعد إلى "إسرائيل" منذ بداية الحرب، وحتى تلك التي عادت، فهي تسيّر رحلات أقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

جدير ذكره أنه منذ الـ8 من أكتوبر العام الماضي دخلت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" جبهة إسناد إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والشعب الفلسطيني المظلوم الذي تشن "إسرائيل" بحقه حرب إبادة لم يستطع العالم أجمع أن يوقفها بالرغم من قرارات مجلس الأمن التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به.