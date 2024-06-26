أربعة أسرى من جنين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم



دخل أربعة أسرى من محافظة جنين، اليوم الأربعاء 26-6-2023، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: "إن المعتقل شادي محمد حسين غوادرة من بلدة بير الباشا، دخل عامه الـ22 في الأسر، وهو مُعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن مدى الحياة".

وأضاف سمور: "ودخل المعتقل عبد الجبار صبري خليل شمالي من بلدة عرابة، عامه الـ24 في الأسر، وهو محكوم بالسجن 27 عاما، والمعتقل إبراهيم نعمان عبد الحافظ حوشية من بلدة اليامون، دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 35 عاما، علما أنه فقد والدته مؤخرا، وحرم من وداعها".

وأوضح أنه، دخل المعتقل مراد عدنان يوسف حوشية من بلدة اليامون عامه الـ22 في الأسر، وهو محكوم بالسجن 25 عاما.