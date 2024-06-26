يديعوت تكشف: "حزب الله" نفذ عملية انفجار مقر "الجيش" في لبنان عام 82

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأربعاء 26-6-2024، عن أن الانفجار الذي وقع في مقر قيادة جيش الاحتلال التي كانت متواجدة في مدينة صور جنوب لبنان هو عملية نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله".

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الانفجار وقع في الـ 11 من نوفمبر 1982، بعد السابعة صباحاً بقليل وأسفر عن مقتل 76 "إسرائيليا" غالبيتهم من جنود جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك". بحسب قولها.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فقد انتهت لجنة التحقيق العسكرية الخاصة التي تم تشكيلها قبل نحو عام في أعقاب سلسلة التحقيقات التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أنه يجب إعادة النظر فيما أسمته بـ"أسوأ كارثة في تاريخ الجيش الإسرائيلي" حتى 7 أكتوبر على الأقل. وفق وصفها.