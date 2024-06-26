الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في بيتللو شمال غرب رام الله

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في قرية بيتللو، شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيتللو نصر رضوان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت آلياتها بهدم منزل المواطن محمد وجيه بزار، المكون من ثلاثة طوابق، ومساحة كل منهم نحو 200 متر مربع.

وأضاف، أن قوات الاحتلال أخطرت المواطن بزار بوقف البناء في المنزل، وقبل حوالي ثلاثة أشهر أخطرته بأمر الهدم؛ بذريعة البناء بدون ترخيص.