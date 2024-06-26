المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف "إيلات" بطائرة مسيرة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأربعاء، توجيهها ضربة، بواسطة الطيران المسيّر، في اتجاه ما وصفته بأنّه "هدفٌ حيوي للاحتلال" في مدينة أم الرشراش الفلسطينية المحتلة "إيلات".

وأكدت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب، أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء".

وكانت وسائل إعلامٍ عبرية نشرت، قبل صدور بيان المقاومة الإسلامية، أنباءً وتوثيقاتٍ مرئية توضح نجاح طائرةٍ مُسيّرة بالوصول إلى هدفٍ في "إيلات"، وفشل اعتراضها، إضافة إلى دوّي صفارات الإنذار في المستوطنة الإسرائيلية.