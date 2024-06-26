جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا وينسف مباني سكنية غرب رفح

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ264 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في سلسلة غارات على مناطق متفرقة.

وفجر اليوم الأربعاء، انتشلت طواقم الدفاع المدني10 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة أبو عواد في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

ونسف جيش الاحتلال عدة مباني سكنية محيط دوار زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع ،كما وسمع انفجار عنيف نجم عن نسف الاحتلال لمبانٍ سكنية في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وجدد جيش الاحتلال فجر الأربعاء القصف المدفعي العنيف الذي يستهدف وسط وغرب مدينة رفح ، كما وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها يوم أمس عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37.658، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 32 شهيدا، و139 جريحا.