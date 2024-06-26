الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في أنحاء الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 26-6-2023، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات شملت العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية، واعتقلت مواطنة.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، حيث تم اعتقال مواطنة، وهي والدة أحد "المطاردين" من قبل الاحتلال، بعد اقتحام منزلها في حي جعيدي بالمدينة".

وفي الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة شبان من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من: محمود محمد حثناوي، وحسون حنتولي، وأنور مرزوق، وأحمد العبوشي، وأحمد عجاوي، ويعرب فايز السكران.

وفي أعقاب ذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط دوار سينما جنين والبلدة القديمة وحي المراح والحي الشرقي.

وقالت المصادر ذاتها: "إن تلك القوات أحرقت بسطة تجارية تعود للمواطن أبو الوفا".

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مواطنا وداهمت عددا من المنازل في مدينة بيت لحم.

وأفاد مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خلدون باسم عبيات (31 عاما)، وداهمت منزل الشاب أدهم عبيات وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وداهمت قوات الاحتلال، منزلي المواطنين عبد الحافظ رضاع من شارع الصف بالمدينة، وعيسى جواريش من جبل الموالح شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين.