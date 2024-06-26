جيش الاحتلال يعترف بإصابة 13 جندياً خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم جيشى الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، إصابة 13 جندياً بينهم 7 في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت المقاومة في قطاع غزة قد أعلنت تنفيذ سلسلة عمليات في رفح ومحور نتساريم من بينها استهداف اليات وقصف المواقع العسكرية بقذائف الهاون، إضافة للاستيلاء على طائرة مسيرة وسط قطاع غزة.

كما نفذت المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، عدة عمليات، من بينها هجوم جوي بواسطة طائرات مسيرة انقضاضية في منطقة ناحل غيرشوم تابع للفرقة 91.