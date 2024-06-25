جنين: وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

شاركت فعاليات محافظة جنين، يوم الثلاثاء، في الوقفة الأسبوعية لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن الوقفة نظمت بدعوة من أهالي المعتقلين في محافظة جنين، أمام دوار السينما، بمشاركة أهالي المعتقلين ونادي الأسير، وممثلين عن فصائل العمل الوطني والأطر النسوية ومعتقلين محررين.

وأكد أهالي المعتقلين أن أبناءهم يخوضون معركة العزة والكرامة ولن يتركوا وحدهم وسيستمرون في تنظيم الفعاليات الإسنادية.

وحمل المشاركون، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين في ظل القمع والتنكل اللذيْن يتعرضان له.

وناشد أهالي المعتقلين، كافة المؤسسات الإنسانية وأحرار العالم للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال للعمل من أجل إنقاذ حياتهم والإفراج عنهم، ومطالبين بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري.