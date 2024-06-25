الدفاع المدني بغزة: لا يمكننا التعامل مع العدد الكبير للضحايا لنقص الإمكانات

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، اليوم الثلاثاء، أن طواقم الدفاع المدني لا يمكنها التعامل مع العدد الكبير من ضحايا قصف الاحتلال الاسرائيلي على غزة، والمتواصل لليوم 263 على التوالي، بسبب نقص الإمكانات.

وأوضح بصل، في تصريح صحفي، أن الاحتلال يتعمد استهداف طواقم الدفاع المدني أثناء عملهم، مشيرًا إلى ان الاحتلال ينتهج سياسة جديدة تتمثل في كثافة استهداف المنازل السكنية في جميع انحاء القطاع.

وأضاف أن يوجد أكثر من عشرة آلاف مفقود وهم لا يزالون موجودين تحت الانقاض، فيما وصل ضحايا الحرب، بحسب وزارة الصحة بغزة، إلى 37658 شهيد و 86237 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.