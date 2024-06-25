شهيدان بقصف جوي شمال رفح

فلسطين اليوم

ارتقى شهيدان، مساء الثلاثاء، إثر استهدافهما بصاروخ من طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بوصول شهيدين أشلاء إلى مستشفى ناصر الطبي إثر قصف طائرة استطلاع بالقرب من مدرسة دار الفضيلة.

ولا تزال آليات الاحتلال تتوغل في محاور ونقاط عدة وسط وغرب مدينة رفح، بالتزامن مع قصف بري وجوي مكثف.

بحسب وزارة الصحة بغزة، فإن حصيلة عدوان جيش الاحتلال المستمر لليوم 263 على التوالي، قد ارتفعت، ووصلت إلى ارتقاء 37658 شهيد و86237 إصابة، بينما يواصل الاحتلال إغلاق المعابر والمنافذ ما يحرم الآلاف من السفر للعلاج بالخارج.