الشرطة البلجيكية تفض اعتصاما داعما لفلسطين بجامعة بروكسل الحرة

فلسطين اليوم

أخرجت الشرطة البلجيكية طلابا من حرم جامعة بروكسل الحرة، كانوا معتصمين منذ شهر ونصف تضامنا مع الفسلطينيين بقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية البلجيكية، الثلاثاء، أن الشرطة تدخلت صباحا لانهاء الاعتصام المتواصل في الحرم الجامعي منذ 7 مايو/أيار.

وفضت الشرطة الاعتصام حيث فككت الخيام واللافتات وأخرجت الطلاب المعتصمين من الحرم الجامعي.

وتلبية لمطالب الطلاب، أعلنت إدارة الجامعة في 28 مايو تعليق العلاقات الأكاديمية مع "إسرائيل" حتى تمتثل لقرارات محكمة العدل الدولية.

ومؤخرا صرحت رئيسة الجامعة آنيمي شاوس بأن الاعتصام "تجاوز الغرض منه"، وطلبت إخلاء المبنى بأسرع وقت.

وبحسب منشورات لطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي فإن تدخل الشرطة لفض الاعتصام "كان قاسيا".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.