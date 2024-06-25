لبنان: مسيّرات المقاومة تستهدف مقر الفرقة "91".. وتشعل الحرائق في "ديشون"

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، أنها شنّت هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقرّ تابع للفرقة 91 في ‏منطقة "ناحل غيرشوم"، مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود الاحتلال.

وأشارت المقاومة إلى أنّ الهجوم الذي أدّى ‏إلى إيقاع عدد من الإصابات بينهم، واندلاع النيران داخل المقر، أتى دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته‏‌‏‌‌‌‏، ‏ورداً على الاعتداء الذي طال منطقة البقاع.

كما أعلنت المقاومة، استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية، وموقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة فيهما.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ 5 طواقم من الإطفاء، تعمل على مكافحة الحريق الذي اندلع في الساعات الأخيرة في مستوطنة "ديشون"، شمالي فلسطين المحتلة.

كذلك، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّ صفارات الإنذار دوت مجدداً في "ديشون" و"المالكية" و"يفتاح" و"راموت نفتالي"، خشية تسلل طائرة مسيّرة.

وكان مراسل صحافي في جنوب لبنان، قد ذكر أنّ مسيّرات انقضاضيّة من جنوب لبنان، أصابت هدفاً عسكرياً إسرائيلياً قرب مستوطنة "ديشون"، ولفت إلى أنّ اطلاق نيران مباشرة باتجاه هدف عسكري في الجليل الأعلى، مؤكداً اشتعال النيران في محيط مستوطنة "المالكية".

كما أفاد مراسل صحافي، أنّ قصفاً مدفعياً استهداف أطراف بلدتَي الخيام والناقورة، وأن غارات جوية إسرائيلية أصابت بلدة الخيام أيضاً وأطراف بلدة العديسة لجهة كفركلا.