مسؤولة أممية: أكثر من 200 إغاثي قتلوا منذ بداية العدوان على غزة

فلسطين اليوم

قالت مسؤولة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة (أوتشا) ياسمينة جيردا، إن أكثر من 200 شخص من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت جيردا، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن الوضع في غزة "سيئ للغاية ولا يمكن قياسه بالأرقام، لدرجة أنها أصبحت منطقة غير آمنة لأي شخص".

وأضافت: "في غزة سمعت وشاهدت قصصا مباشرة ستطاردني لبقية حياتي".

وأشارت إلى الصعوبات التي يواجهها الفرق في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأن العديد من الأشخاص لم يتم تلبية احتياجاتهم من الغذاء والمأوى والصحة وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا همجية مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 124 ألف شهيد وجريح إلى جانب الآلاف من المفقودين، كما تواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.