الاحتلال يزعم اعتراضه جسمين جويين أطلقا من جنوب لبنان

فلسطين اليوم

زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، الثلاثاء، اعتراض جسمين جويين أُطلقا من جنوب لبنان نحو شمالي البلاد.

وقال الجيش، في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية جسمين جويين اخترقا من جنوب لبنان المناطق الشمالية للبلاد دون وقوع إصابات"، دون أن يوضح طبيعة هذه الجسمين.

وأضاف: "لقد تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض"

من جهة ثانية، اشار الى ان أن طائرات حربية تابعة له "أغارات مباني عسكرية وبنى معادية تابعة لحزب الله في بلدتي الخيام والعديسة جنوب لبنان".

وأضاف: "كما قصفنا بالمدفعية بلدات بليدا ولبونة والناقورة وشوبا جنوب لبنان".

وعادة ما يدعي الجيش الإسرائيلي أن هجماته في لبنان تطول أهدافا أو كوادر عسكرية لحزب الله، لكن الجانب اللبناني يقول إن كثيرا منها تستهدف مدنيين أبرياء.

يأتي ذلك فيما أعلن "حزب الله" عن 3 هجمات على أهداف للجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح.

وقال الحزب في سلسلة بيانات عبر تلغرام، إنه "شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏لوائي تابع للفرقة 91 (بالجيش الإسرائيلي) في ‏منطقة ناحل غيرشوم، مستهدفا أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو؛ مما أدى ‏إلى إيقاع عدد من الإصابات بينهم، واندلاع النيران داخل المقر". ‏

وأضاف أنه استهدف كذلك "موقع بركة ريشا العسكري بالأسلحة المناسبة، ‏وموقع بياض بليدا العسكري بقذائف المدفعية"، لافتا إلى أنه أصاب الموقعين "بصورة مباشرة".

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ويرهن "حزب الله" وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان - أبرزها "حزب الله" - مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل خلف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.