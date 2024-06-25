ريال مدريد يعلن عن رحيل ناتشو بعد 23 عامًا

فلسطين اليوم

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، بشكل رسمي، الثلاثاء، رحيل قائده ناتشو بعد 23 سنة قضاها في صفوف النادي الملكي.

وأنهى ناتشو مسيرته في ريال مدريد بصفته القائد الذي رفع الكأس الأوروبية الـ15 في "ويمبلي"، وكأحد اللاعبين الخمسة الذين فازوا بستة كؤوس أوروبية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز: "منذ وصوله إلى أكاديمية النادي وهو طفل، كان ناتشو دائماً مثالاً يُحتذى به ويكّن له المدريديسمو المودة والتقدير والاحترام. ريال مدريد كان وسيظل دائماً منزله".

ووصل ناتشو إلى ريال مدريد في عام 2001، عندما كان عمره 10 سنوات، ليلعب في جميع فرق الأكاديمية وصولاً إلى الفريق الأول في عام 2012.

ودافع ناتشو عن قميص النادي لـ12 موسماً، وخاض 364 مباراة وفاز بـ 26 لقباً: دوري أبطال أوروبا (6)، كأس العالم للأندية (5)، كأس السوبر الأوروبي (4)، الدوري الإسباني (4)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (5).

وتوّج ناتشو مع المنتخب الإسباني بطلاً لأوروبا تحت 21 سنة وبطلاً لدوري الأمم الأوروبية، كما انه يشارك حالياً في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.