البعوض يهاجم مقر إقامة المنتخب الألماني في يورو 2024

فلسطين اليوم

يكافح نجوم المنتخب الألماني البعوض في مقر معسكرهم التدريبي لبطولة يورو 2024 وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعيش لاعبو منتخب الدولة المضيفة في مركز تدريبي يقع في منطقة غابات بالقرب من مدينة هيرتسوجيناوراخ البافارية، ويتميز بجميع وسائل الراحة الفاخرة المطلوبة لإبقاء اللاعبين مرتاحين بما في ذلك حمام سباحة خارجي ومناطق استرخاء متميزة.

وشهدت المنطقة تكاثر أعداد الحشرات نتيجة الفياضانات والأمطار التي تزامنت مع انطلاق البطولة الأوروبية.

ويضطر اللاعبون لقضاء معظم وقتهم في الداخل، حيث يتعرضون باستمرار لهجوم الحشرات "الناموس" في الهواء الطلق.

كما يحاول اللاعبون محاربة البعوض باستخدام البخاخات، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز النوافذ في جميع المباني الأساسية بشباك لمنع الحشرات من الدخول.

وأكد يوليان ناغلسمان المدير الفني للمانشافت في تصريحات صحفية سابقة: "لدينا وباء غير طبيعي من البعوض. علينا أن نتأكد من وجود بعض الرياح وعدم وجود الكثير من الناموس".

ويتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز على نظيره الإسكتلندي (5-1)، ثم فاز على المنتخب الهنغاري (2-0) قبل أن يتعادل مع المنتخب السويسري (1-1) في ختام مباريات المجموعة الأولى.

وسيكون إلكاي جوندوجان قائد الفريق، وزملاؤه، قادرين على مشاهدة مباراة إنجلترا وسلوفينيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، ومباراة الدنمارك وصربيا على الشاشة العملاقة في مركز تدريبات الفريق.

ومازال بإمكان المنتخبات الأربعة من هذه المجموعة إنهاء هذا الدور في المركز الثاني، ومواجهة المنتخب الألماني في دور الـ16 يوم السبت المقبل بدورتموند.