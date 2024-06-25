لبنان: غارات على بلدات جنوبية وصفارات الإنذار تدوي شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوّت في ديشون والمالكية شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات مسيَرة.

وكانت صفارات الإنذار دوّت صباح اليوم الثلاثاء في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وعلى المقلب الآخر .. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة الخيام وبين بلدتي كفركلا والعديسة جنوب لبنان.

وقالت مصادر صحفية في وقت سابق صباح اليوم إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة الخيام في الجنوب اللبناني.

وبالأمس، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة "يرؤون" ‏بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران فيه وأوقعوا من بداخله بين قتيل ‏وجريح.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان على وقع تنامي حدة المواجهات بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي اندلعت في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت على وقع العدوان المتواصل على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي.