الاحتلال يهدم 3 منازل في الخليل وبيت لحم

فلسطين اليوم

شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، بهدم منزل بمنطقة فرش الهوا بالخليل ومنزلين آخرين في جورة الشمعة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم، رفقة جرافة، وشرعت بهدم تسوية لمنزل قيد الإنشاء يعود للمواطن زهير فيصل محمد حسين، إضافة لمنزل آخر بالمنطقة.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلًا في فرش الهوا بالخليل، بحجة عدم وجود ترخيص للبناء.

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي من سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.