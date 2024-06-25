الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء بالضفة الشهر الماضي

فلسطين اليوم

قال الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية، شهدت ارتفاعا خلال شهر أيار المنصرم.

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر أيار 2024 مقارنة بشهر نيسان 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 121.18 مقارنة بـ 120.73 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.65%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.32%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.33% خلال شهر أيار 2024 مقارنة بشهر نيسان 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.10 مقارنة بـ 119.70 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.58%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.44%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال شهر أيار 2024 مقارنة بشهر نيسان 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.48 مقارنة بـ 119.49 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.34%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.33%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.17% خلال شهر أيار 2024 مقارنة بشهر نيسان 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 118.04 مقارنة بـ 117.85 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.24%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.22%، في حين سجلت أسعار مجموعتي تكاليف تشغيل معدات وصيانة، ومجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر أيار 2024 مقارنة بشهر نيسان 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 130.12 مقارنة بـ 129.63 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.53%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 120.77 مقارنة بـ 118.95 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.10%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 134.36 مقارنة بـ 134.49 خلال الشهر السابق.

انخفاض في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.25%، خلال شهر أيار 2024 مقارنة بشهر نيسان 2024، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 116.93 مقارنة بـ 117.22 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).