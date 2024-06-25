جنين: الاحتلال يقتحم عدة بلدات ويواصل الاستيلاء على منزل في جلبون

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدتي يعبد وعرابة، وقرية ظهر المالح، كما واصلت الاستيلاء على منزل في قرية جلبون بمحافظة جنين.

وقالت مصادر محلية"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وعرابة، وشنت حملة تفتيش، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل يعبد، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت، أن تلك القوات اقتحمت قرية ظهر المالح الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعرف من أصحابها محمد وعبد الله وقاسم الخطيب بحجة البحث عن عمال يعملون بدون تصاريح، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة كفر راعي وقريتي بير الباشا وفحمة.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قروي جلبون ابراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال تواصل الاستيلاء على مغسلة ومنزل في القرية لليوم الـ65 على التوالي في القرية، يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب.