32 شهيداً و139 إصابة بـ 3 مجارز "إسرائيلية" على قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و139 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 263 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 37658 شهيداً و8237 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.