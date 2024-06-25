فلسطين اليوم

أعلن نادي الأهلي تلقيه خطابا من رابطة الأندية المصرية يفيد بعدم مواجهته غريمه الزمالك في المباراة التي كانت مقررة يوم اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ27 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال الأهلي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "تلقى النادي خطابا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محدداً لها أن تجرى اليوم الثلاثاء في السابعة مساء بملعب القاهرة الدولي، واعتبار فريق الأهلي فائزا بالمباراة 2-0".

وأوضح البيان، أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، كلف لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسؤولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام.

وطلب رئيس الأهلي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير النادي الأحمر.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عدم خوض مواجهته ضد غريمه الأهلي من الدوري المصري، بسبب "غياب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

ويرفض الزمالك استكمال الدوري، إلا بعد انتهاء جميع المباريات المؤجلة عن الدور الأول، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص، حسبما ذكر بيان "القلعة البيضاء".