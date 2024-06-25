حماس: المجازر التي ينفذها العدو في غزة تأكيد على استمراره في تحدي القوانين الدولية

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: إن المجازر التي ينفّذها العدو الصهيوني الفاشي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنها القصف على منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي قضى فيه عشرة مدنيين، بينهم شقيقة رئيس الحركة إسماعيل هنية، والقصف على مدرسة عبد الفتاح حمود بحي الدرج، والذي أَوْدى بحياة ثمانية من عائلة الجرو، واستهداف منزل عائلة نصر بمخيم المغازي، ومدرسة أسماء التابعة للأونروا بمخيم الشاطئ، وارتقاء العشرات من الشهداء جلّهم من الأطفال والنساء؛ هو تأكيد من حكومة الفاشيين الصهاينة، على استمرارها في تحدي كافة القوانين الدولية، والأعراف والقيم الإنسانية، عبر تعمّدها استهداف المدنيين الأبرياء، وارتكاب أبشع المجازر بحقهم.

وأضافت الحركة في بيان صحفي: "إننا في حركة حماس، نحمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، باستمرارها في منح الحكومة الصهيونية وجيشها المجرم، الغطاء السياسي والعسكري والوقت لإنجاز مهمة التدمير والإبادة في القطاع".

وتابعت: "في ظل استمرار هذه المجازر البشعة وتصعيدها، فإننا ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تكثيف الحراك على كل المستويات، والضغط لوقف العدوان"، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم المروّعة المستمرة، والتحرك العاجل لحماية المدنيين الأبرياء، ومحاسبة قادة الاحتلال الإرهابيين على جرائمهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37626 مواطناً أغلبيتهم من الأطفال والنســـاء، وإصابة 86098 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الانقاض.