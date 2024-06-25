طريقة سهلة لزيادة إنتاجية البازيلاء

فلسطين اليوم

أعلنت جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، أنها نجحت بالتوصل إلى طريقة مثبتة تساهم في زيادة نمو نبتة البازلاء، وذلك من خلال عمل مشترك من فريق بحث دولي، موضحة أن إضافة جزيئات المنغنيز النانوية إلى البذور تحسن إنبات البازلاء وتحفز نموها.

وأفاد باحثون من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية بأن إنتاجية المحاصيل تنخفض بسبب درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة للغاية في المنطقة، والانخفاض الشديد أو المرتفع لرطوبة الهواء والتربة، فضلاً عن الأمراض المعدية، مؤكدين أنه لزيادة مقاومة النباتات للعوامل البيئية الضارة، يقوم العلماء بتطوير إضافات عضوية وغير عضوية خاصة، تتم دراستها عبر استخدام أشكال المعادن النانوية وأكاسيدها في الزراعة على نطاق واسع.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس قسم فيزياء وتكنولوجيا الهياكل النانوية والمواد في الجامعة، أندري بلينوف، أن "الجسيمات النانوية نفسها نشطة للغاية وتتفاعل أو تتخثر بسرعة وتلتصق ببعضها بعضا، وبالتالي، تفقد الجسيمات النانوية في شكلها الحر خصائصها المفيدة بسرعة".

ووجد علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية وجامعة سانت بطرسبورغ الحكومية الزراعية ومعهد بحوث المعالجة وصناعة الأغذية الكازاخستاني أن إضافة جزيئات أكسيد المنغنيز النانوية المستقرة مع "غلاف" عضوي إلى بذور البازلاء يحفز إنباتها ويزيد منه.

ومن جهته، أوضح كبير الباحثين في مختبر أبحاث الأغذية، أندري ناجداليان، أن "المنغنيز ضروري للمسار الطبيعي للتفاعلات الكيميائية الحيوية المرتبطة بعملية التمثيل الضوئي ويزيد من شدة العمليات الكيميائية الحيوية أثناء نمو الجذع".